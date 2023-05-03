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Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı
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03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:29:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 15:29:00

Avrupa genelinde suç örgütü Ndrangheta'ya yönelik baskınlarda 100'den fazla kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden "Ndrangheta"ya karşı, Avrupa çapında düzenlenen bir dizi koordine baskında 100'den fazla kişinin tutuklandığı bildirildi.

Kamu yayıncısı ARD'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Almanya, İtalya, Fransa ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 6 Avrupa Birliği ülkesinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyona, yüzlerce polis memuru katıldı.

Ndrangheta mafya grubunu hedef alan geniş çaplı operasyonda, 108 kişi hakkında tutuklama emrinin infaz edildiği belirtildi.

Kaynaklara göre, kod adı "Eureka" olan operasyon, "Bugüne kadar Güney İtalya merkezli Ndrangheta mafya grubunu hedef alan en büyük uluslararası polis operasyonu" oldu.

Polis uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı silah ticareti ve kara para aklama işlerine karışan 100'den fazla mafya üyesi ve destekçisini tutukladı.

Polisten yapılan açıklamada, suç örgütünün kara para aklama, çete benzeri vergi kaçakçılığı, ticari çete dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlandığı bildirildi.

Sadece Almanya'da 100'den fazla iş yeri ve konuta baskın düzenlendiği belirtildi.

Soruşturmanın 2019'da Belçika'nın Gent şehrindeki bir pizzacının, mafya ile bağlantısının tespit edilmesi üzerine başlatıldığı kaydedildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde de operasyon çerçevesinde Katanzaro, Vibo Valentia, Pescara, Milano, Salerno, Katanya, Savona, Bolonya, Vicenza, L'Aquila, Ancona, Roma ve Cagliari'de Ndrangheta ile bağlantılı kişi ve kurumlara ilişkin yerlere baskınlar düzenlendi.

Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırıldığına inanılıyor

İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak bilinen Ndrangheta'nın, çoğunlukla Belçika ve Hollanda'daki büyük ticari konteyner limanlarını kullanarak Güney Amerika'dan Avrupa'ya büyük miktarlarda kokain kaçırdığına inanılıyor.

Müfettişlere göre, grubun kara para aklama ağı esas olarak Almanya, Belçika ve Portekiz'de faaliyet gösteriyor ve çeşitli ülkelerde restoranlara ve gayrimenkullere yatırım yapıyordu.

Etiketler : Kamu yayıncısı ARD ANSA İtalya en tehlikeli suç örgütleri Ndrangheta
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