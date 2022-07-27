Putin can alıcı hamlesini yaptı

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıyayken Rusya'nın vanaları kısması paniğe neden oldu.

Rusya'nın Kuzey Akım hattından Almanya'ya gaz akışının yüzde 20'ye düşeceğini açıklaması hem gaz-elektrik fiyatlarını uçurdu hem de Alman sanayisinde alarm durumuna geçildi.

ENEJİ FİYATLARI UÇTU

Rusya'nın açıklamalarıyla megavatsaat başına 196 euroya ulaşan doğalgaz fiyatı, dört buçuk ayın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'da doğalgaz fiyatının yüzde 11'e varan oranda artması Fransa'da elektrik fiyatına rekor kırdırdı.

Fransa'da gelecek yıl için elektrik fiyatı yüzde 4.6 artarak 495 euro/megavatsaat seviyesine çıktı. Almanya'da gelecek yıl için elektrik kontratı fiyatı da yüzde 7.6 artarak 3 haftanın en yüksek seviyesi olan 368.50 euro/megavatsaat seviyesine yükseldi.

GAZ AKIŞI YARIYA DÜŞECEK

Rusya'nın enerji şirketi Gazprom, kesintinin bir türbin sorunundan kaynaklandığını belirtiyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım doğalgaz boru hattında kullanılan bazı türbinlerde sorun yaşandığını belirterek, "Yaptırımlar olmasaydı hattaki tüm bakımlar normal şekilde yapılırdı ve bu duruma gelinmezdi" dedi.

Kesinti, kapasitenin sadece yüzde 40'ında olan gaz akışının yarı yarıya azalacağı anlamına geliyor.

ALMANYA SANAYİSİNDE ALARM

Batılı yetkililer ise Moskova'yı, AB'yi cezalandırmak için enerjiyi bir silah olarak kullanmakla suçluyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkenin ciddi bir enerji durumuyla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Habeck, özel konutlar veya hastaneleri gaz sıkıntısı yaşamadan önce sanayi için gaz arzının azaltılacağını söyledi.

ÇAREYİ TÜKETİMİ AZALTMAKTA BULDULAR

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, Brüksel'de bir araya gelerek doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltmakta uzlaştılar. AB içinde arz güvenliği konusunda alarm sistemi kurulacak. Alarm verilmesi durumunda talebin azaltılması zorunlu hale gelecek. Üye ülkeler 1 Ağustos 2022 ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında doğalgaz taleplerini kendi seçecekleri önlemlerle düşürecek.

AB YAPTIRIMLARI 2023'E UZATTI

Avrupa birliği konseyi Rus ekonomisinin belirli sektörlerini hedefleyen yaptırımları, 31 ocak 2023'e kadar altı ay uzattı. konsey basın açıklamasında ekonomik yaptırımlara ek olarak "AB, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yanıt olarak farklı türde önlemler aldı" denildi.

Öte yandan Kırım, Sivastopol kenti, Donetsk ve Luhansk oblastlarının hükümet dışı bölgeleriyle ekonomik ilişkilere yaptırım geldi.

KAHİN'DEN TAHMİN: ABD'DE 2008'DEN DAHA KÖTÜ KRİZ BEKLİYORUM

2008'de ABD'de başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve "kriz kâhini" olarak anılan Prof. Dr. Nouriel Roubini, faiz oranlarının yükselmesi ve ekonominin yüksek borç yükleri altında ezilmesi nedeniyle ABD'nin derin bir resesyonla karşı karşıya olduğunu belirterek, hafif bir gerileme bekleyenlerin hayal dünyasında yaşadığını söyledi.

Şiddetli bir durgunluk, ciddi bir borç ve mali kriz yaşanacak olmasının birçok nedeni bulunduğunu belirten Roubini, "Bu sefer stagflasyon ve ciddi bir borç krizinin birleştiği bir noktadayız. Yani 1970'lerden ve 2008 ekonomik krizinden daha kötü olabilir" dedi.

2008 mali krizinden bu yana ülkede borçların şiştiğini, bunu kredi sıkışıklığı ve talep şoku nedeniyle düşük enflasyonun izlediğini söyledi.

Roubini, bu kez stagflasyonist negatif arz şoklarının olduğunu ve borç oranlarının tarihi yükseklikte seyrettiğini belirtti. Öte yandan Fed'in bugün 75 baz puanlık artırım yapması öngörülüyor. Bankanın politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3.5-4 seviyelerine çıkarması öngörülüyor.