Avrupa 3. kez dünyaya kapanıyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan virüs 121 milyondan fazla insana bulaşan ve 2.5 milyon insanı öldüren koronavirüsten en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Avrupa üçüncü dalga nedeniyle pek çok yeni önlemleri yürürlüğe soktu. Fransa'da son 24 saatte 38 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 146 bin 609'e ulaştı. İtalya'da ise son 24 saatte 23 bin 59 yeni vakanın tespit edildi, Almanya'da ise bu sayı 15 bin 435 olarak seyretti. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, "Almanya'da Kovid-19 salgınının üçüncü dalgası çoktan başladı" sözlerinin ardından kısıtlamalar 28 Mart'a kadar uzatıldı.



NİSANA SARKIYOR

İtalya Başbakanı Mario Draghi, "Maalesef yeni bir dalga ile karşı karşıyayız" sözleriyle ülkede yeniden karantina önlemlerinin uygulanacağını duyurdu. Roma, Lazio ve Milano kentine ev sahipliği yapan Lombardiya bölgeleri kapandı. Yeni kısıtlamalar 6 Nisan'a kadar geçerli olacak. Fransa Hükümeti ise Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France ve Hauts-de-France bölgelerinde ek tedbirlerin alınacağını belirtti.

AB VE İNGİLTERE AŞIDA RESTLEŞİYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, İngiltere'nin AB'ye aşı ihraç etmediği takdirde kendilerinin de İngiltere'ye aşı göndermeyebileceklerini duyurdu. AB'nin aşı ihracatında İngiltere'nin bir numaralı ülke olmasına rağmen, hiçbir AstraZeneca aşısının İngiltere'den AB'ye gelmediğini söyleyen Von Der Leyen, AB'nin "yüzyılın kriziyle" karşı karşıya olduğunu ve tüm seçeneklerin masada olduğunu ifade etti. Açıklama sonrası İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise AB'yi verdiği taahhütlere uymaya çağırdı.