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01 Mart 2023 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 14:15:00

Arap medyasında büyük ilgi! Mısır'la açılan yeni sayfa manşetlerde

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Mısır Dışişleri Bakanı Şükri'nin Türkiye'yi ziyaret etmesi hem Mısır hem de Arap medyasında dikkat çekti.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret etmesi hem Mısır hem de Arap medyasında dikkat çekti. İki ülke arasındaki buzların eridiğini yazan gazeteler yakınlaşmanın sadece Mısır ve Türkiye için değil tüm bölge için önemli olduğunun altını çizdi. Sky News Arapça, siyasi analist Javad Gök'ün değerlendirmelerinde yer verdiği haberinde "Mısırlı bakanın 10 yıllık çıkmazdan sonra gerçekleştirdiği ziyaret sadece Mısır ve Türkiye için değil, tüm bölge için çok önemli" ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE YOLU AÇILDI

Şükri'nin ziyaretini "Ciddi anlaşmazlıkların ardından Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılıyor" başlığı ile duyuran Raialyoum, Türkiye'nin misafirperverliğine ve Mısır heyetine olan ilgisine dikkat çekti ve Mısır Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeid'in sözlerine yer verdi: "İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması için türünün ilk örneği olan bir istişare yolu başlatılacak"

ÜST SEVİYEYE ÇIKACAK

Arab News gazetesi yıllar sonra yapılan ilk üst düzey ziyaretin iki ülke arasındaki dayanışmanın bir teyidi olduğunu belirtirken, Al Jazeera televizyonu, 'Mısır-Türkiye ilişkileri en üst seviyeye çıkarılacak' başlığını kullandı. El Ahram gazetesi iki bakanın helikopterde deprem bölgesini incelerken çekilmiş bir fotoğrafını kullandığı haberinde "Mısır ve Türkiye arasındaki buzlar çözülüyor" ifadelerini kullandı ve her iki ülkenin de Akdeniz'deki sorunların önüne geçmek istediğinin altını çizdi. CNN Araçpça ise Mısır'ın Türkiye'ye dayanışma mesajını ilettiğini yazdı.

Etiketler : semih şükri türkiye mısır

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