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07 Ocak 2021 Perşembe 10:28:00 - Güncelleme:07 Ocak 2021 Perşembe 10:28:00

Amerikan demokrasisi çatırdadı: “Cin şişeden çıktı”

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ABD'de tarihi günler yaşanıyor. 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump taraftarları Kongre binasını işgal etti. Aksam.com.tr'ye konuşan Prof. Nurşin Güney, yaşanan gelişmelere ilişkin, “Bu travmayı ABD'nin aşması, bölünmüş bir ABD toplumu ile zor olacak. Trump'tan sonra da bir Trumpizm denen olgunun göz ardı edilmesi mümkün olmayacak. Özetle cin şişeden çıktı bir kere!” açıklamasında bulundu.

ABD seçimleri, yeni bir dönemin de habercisi oldu. Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesinin ardından Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington merkezli çatışmaların yaşandığı ülkedeki “kara gün”de dört kişinin öldüğü açıklandı.

Aksam.com.tr’den Ömer Faruk Aktaş’a konuşan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Güney, yaşanan gelişmelerin ABD demokrasisi açısından ciddi bir kırılma olduğunu vurguladı.

“DEMOKRASİ, TRUMP TARAFINDAN DARBEYE UĞRATILDI”

Kongre binasının basıldığı olayı yaşandığı günün “kara gün” olarak ilan edildiğini belirten Prof. Dr. Nurşin Güney, “ABD’deki bölünmüşlüğün Trump tarafından nasıl manipüle edildiğini gördük. Ve olaylar kontrolden o kadar çıktı ki demokrasinin bizzat Trump tarafından darbeye uğratıldığı Amerikalılar tarafından dillendirildi.” dedi.

ABD’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verirken kendi demokrasisinin bu olaylarla ciddi bir yara aldığını ifade eden Güney, “Nitekim Batı devletleri bu konudaki endişelerini uluslararası kamuoyu tarafından paylaştılar. Bu travmayı ABD’nin aşması, bu bölünmüş toplum ile zor olacak.” açıklamasında bulundu.

“CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI BİR KERE”

Trump’tan sonra da “Trumpizm” denen olgunun göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Güney, “Özetle, cin şişeden çıktı bir kere!” diye konuştu.

Etiketler : abd trump biden
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