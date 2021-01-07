ABD seçimleri, yeni bir dönemin de habercisi oldu. Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesinin ardından Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Washington merkezli çatışmaların yaşandığı ülkedeki “kara gün”de dört kişinin öldüğü açıklandı.



Aksam.com.tr’den Ömer Faruk Aktaş’a konuşan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Güney, yaşanan gelişmelerin ABD demokrasisi açısından ciddi bir kırılma olduğunu vurguladı.

“DEMOKRASİ, TRUMP TARAFINDAN DARBEYE UĞRATILDI”

Kongre binasının basıldığı olayı yaşandığı günün “kara gün” olarak ilan edildiğini belirten Prof. Dr. Nurşin Güney, “ABD’deki bölünmüşlüğün Trump tarafından nasıl manipüle edildiğini gördük. Ve olaylar kontrolden o kadar çıktı ki demokrasinin bizzat Trump tarafından darbeye uğratıldığı Amerikalılar tarafından dillendirildi.” dedi.

ABD’nin tüm dünyaya demokrasi dersi verirken kendi demokrasisinin bu olaylarla ciddi bir yara aldığını ifade eden Güney, “Nitekim Batı devletleri bu konudaki endişelerini uluslararası kamuoyu tarafından paylaştılar. Bu travmayı ABD’nin aşması, bu bölünmüş toplum ile zor olacak.” açıklamasında bulundu.

“CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI BİR KERE”

Trump’tan sonra da “Trumpizm” denen olgunun göz ardı edilmesinin mümkün olamayacağını vurgulayan Güney, “Özetle, cin şişeden çıktı bir kere!” diye konuştu.