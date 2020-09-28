  • BIST
    1123.56
  • Dolar
    7,7939
  • Euro
    9,0919
  • Altın
    465,3590
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ermenistan'a bir tepki daha: İşgal ettiğiniz topraklardan çıkın
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçıl ...
Geri sayım başladı! Atmaca'nın menzili dengeleri değiştirecek
Savaş çıkarsa Azerbaycan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'dan geri alır
Süper Lig'in en golcü takımı Göztepe
Türkiye'den Azerbaycan'a destek! Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız
Bakan Kurum duyurdu! Salda Gölü için yasak geldi
Karadeniz'deki tarihi keşifle ilgili önemli açıklama: Türkiye'nin eli güçlenecek
Yemenli Milletvekili: Bazı Arap ülkeleri, Filistin direnişini suçlayan bir tavır içine girdi
Köylerde Ermeni işgalinin bitişini gözyaşlarıyla duyuran Azerbaycanlı spiker o anları anlattı
Alman basını: Merkel, Rus muhalif Navalnıy'ı hastanede ziyaret etti
Eddie Newton'un hedefi kolektif Trabzonspor
İran'dan 'Dağlık Karabağ' mesajı: Bölge daha fazla şiddeti kaldıramaz
Cerrahpaşa'da tarihi gün: İlk gönüllü aşılama yapıldı
Behlül Aliyev: Türk ordusu küçümsenemeyecek kadar güçlü
Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm yurt dışı uçuşlarını iptal etti
82 gündür halk sokakta! Bulgaristan'daki siyasi kriz devam ediyor
Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İkinci iddianame düzenlendi
Katar Savunma Bakanı: Trump, tutumundan geri adım attı
Doktorlar koronavirüsle mücadelelerini anlatıyor: Çocuklarımla aynı evde görüntülü konuşarak hasret ...
45 yıllık kalıplarla ve özel tarifle ev yapımı gofret üretmeye başladı
Dağlık Karabağ sorunu nedir? İşte 6 soruda Dağlık Karabağ
Kobani soruşturmasında gözaltına alınan HDP'liler Ankara Adliyesi'nde
NBA finalinde Lakers'ın rakibi Miami Heat
28 Eylül 2020 Pazartesi 12:54:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 12:54:00

Alman basını: Merkel, Rus muhalif Navalnıy'ı hastanede ziyaret etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zehirlendiği iddia edilen Rus Muhalif lider Aleksey Navalnıy'ı hastanede tedavi gördüğü süreçte ziyaret ettiği belirtildi.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde Başbakan Angela Merkel'in bir süre önce taburcu edilen Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ı Charite Hastanesinde tedavi gördüğü süre zarfında gizlice ziyaret ettiği ifade edildi.

Haberde muhalif Navalnıy'a yapılan gizli ziyaretin Merkel'in konuya ne kadar önem verdiğini ve Berlin hükümetinin konu aydınlanıncaya kadar bu işin peşini bırakmayacağını gösterdiği yorumunda bulunuldu.

- NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşmasının ardından uçak Omsk şehrine inmişti.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Rus muhalif Aleksey Navalnıy 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesi'nde taburcu edilmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER