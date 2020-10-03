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03 Ekim 2020 Cumartesi 21:43:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 21:54:00

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a mektup: Azerbaycan olarak size ve kardeş Türk halkına teşekkür ediyoruz

Kaynak: AA

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Başkan Erdoğan'ın işgalci Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işgalci Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarının, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Aliyev, Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektubunda, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a karşı bir askeri provokasyon daha başlattığını, yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere ağır toplar dahil çeşitli silahlarla farklı yönlerden ateş açtığını anımsattı.

Bu provokasyon sonucunda askerlerin ve sivillerin hayatını kaybettiğini bildiren Aliyev, Azerbaycan ordusunun da bir karşı saldırı başlattığını kaydetti.

Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırısının, Erivan yönetiminin Azerbaycan'a karşı askeri provokasyona başvurduğu ilk olay olmadığını aktaran Aliyev, temmuz-ağustos aylarındaki saldırıların ve yabancıların işgal altındaki Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak yerleştirilmesinin Ermenistan'ın saldırgan politikasından vazgeçmediğini gösterdiğini ifade etti.

Aliyev, Ermenistan yönetiminin "Dağlık Karabağ Ermenistan'dır" gibi ifadelerle müzakere sürecini anlamsız hale getirdiğini belirtti.

Ermenistan'ın yeni saldırısının, "ilk saatlerinden itibaren kardeş Türkiye Cumhuriyeti tarafından her düzeyde şiddetle kınandığını" ve hain bir eylem olarak görüldüğünü" hatırlatan Aliyev, mektubunda şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili çok açık ve sert açıklamalarınız, Azerbaycan'ın haklı davasında yalnız olmadığını bir kez daha gösterdi. Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarının yöneticileri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri de konuya sağlam ve net bir tavır koydu. Türk kardeşlerimizden her gün çok sayıda destek mektubu alıyorum. Tüm bunlar Azerbaycan-Türkiye birliğinin bir başka açık örneğidir ve Azerbaycan halkı tarafından çok değer görmektedir. Kendim ve Azerbaycan halkı adına size ve kardeş Türk halkına bu destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Üyesi oldukları Türk Konseyinin 28 Eylül'de Dağlık Karabağ sorununun Azerbaycan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarının egemenliği, toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığı temelinde bir an önce çözülmesinin önemine ilişkin bir bildiri kabul ettiğini belirten Aliyev, bu bildiri için de Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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