Akdeniz'e çakılmıştı! İşte düşen F-35'in görüntüleri

Akdeniz'e düşen F-35'in düşme nedeninin uçağın uçuşa geçmeden önce sökülmesi gereken yağmur kılıfının uçakta takılı kalmış olduğu belirtildi. İşte o anlar...

İngiliz Kraliyet Donanması'na ait F-35 savaş uçağı, 17 Kasım'da saat 10.00 civarında denize düşmüş ve pilot güvenli bir şekilde kurtarılmıştı.

"ÖRTÜ VE KILIFLARIN UÇUŞTAN ÖNCE ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

The Sun gazetesinin haberine göre, denizciler jet düştükten sonra suda yüzen kırmızı bir örtü gördü. Bir kaynak, gazeteye "Neredeyse gördükleri an bunun ne olduğunu biliyorlardı. Örtü ve kılıfların uçuştan önce çıkarılması gerekiyor." dedi.

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Uçak gemisinden kalkan F-35 savaş uçağının, ayrılır ayrılmaz denize çakıldığı anların görüntüsü paylaşıldı.

F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza gerçekleşti

İngiliz basınında yer alan habere göre incelemeler sonucunda bu kırmızı kılıfın, uçağın motorunun üzerindeki yağmur kılıfı olduğu ortaya çıktı.

Yapılan ilk incelemede, bakım ekibinin F-35'in motorunu koruyan kırmızı kılıfı çıkartmayı unuttuğu ortaya çıktı. Gazetedeki habere göre F-35'in motoru kalkış sonrası kılıfı içine çekince arıza gerçekleşti.