Afrika'da Akıncı TİHA dönemi

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nin (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihraç edildiği ülkelere yenileri ekleniyor. Şimdi de Afrika ülkesi Burkina Faso, AKINCI TİHA'yı kullanıma aldı. Daha önce Bayraktar TB2 SİHA da tedarik eden Burkina Faso, AKINCI'nın yanında bazı Türk güdümlü mühimmatını da teslim aldı. AKINCI TİHA'nın Burkina Faso Silahlı Kuvvetleri envanterine girişi nedeniyle önceki gün tören düzenlendi. Törende konuşan Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Burkina Faso'nun savunmasının Türk Bayraktar AKINCI SİHA'ya emanet olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

İbrahim Traoré, "Savunma kapasitemizi güçlendiren Bayraktar AKINCI'yı ordumuzun hizmetine sunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye ile işbirliğimizin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Burkina Faso'nun terörle mücadelesinin bu önemli döneminde Burkina Faso'ya verdiğiniz tüm destek için teşekkür ederiz" diye konuştu.

GÜVENLİK ARTTI

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Afrika'da Burkina Faso gibi birçok ülke parçalanmalarını önlemek ve masum vatandaşlarını korumak için savunma kabiliyetlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar #AKINCI TİHA ile güçlendiriyor. Milli SİHA'ların devreye girmesiyle tablo değişmeye başladı. Devletler hakimiyetlerini güçlendirirken, masum insanlar ise geleceğe daha güvenle bakıyor" dedi.