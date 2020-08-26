Afganistan'daki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'daki sel felaketi nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan Eyaleti'nde şiddetli yağmurların neden olduğu sellerde 45 kişi öldü.
Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.
Seller nedeniyle şimdiye kadar 45 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 90 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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