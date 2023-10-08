Afganistan'daki depremlerde can kaybı 2 bin 445'e yükseldi

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Zindecan ilçesindeki Kaşkak köyü yıkıldı. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, dün meydana gelen depremlerde 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

AA'da yer verilen habere göre, Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğu ve depremlerde 1320 evin de yıkıldığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, dün Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti.