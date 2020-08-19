Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 2 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdavs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Ahmadşah Mina ve Kampani bölgelerinde peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.