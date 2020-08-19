19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:35:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 12:35:00
Afganistan'da peş peşe bombalı saldırı: 2 ölü
Kaynak: AA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdavs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Ahmadşah Mina ve Kampani bölgelerinde peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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