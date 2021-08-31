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31 Ağustos 2021 Salı 22:22:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 22:22:00

Afganistan için yeni yol haritaları masada

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Afgan siyasetinde yeni dönem başlıyor. Taliban kontrolündeki Afganistan için yeni yol haritaları masada. Avrupa Birliği ülkeye 200 milyon avroluk insani yardım gönderecek. NATO ise tahliyeler için Taliban'a diplomatik baskının süreceğini açıkladı.

Amerikan güçlerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesi sonrası gündem, yeni dönemde oluşturulacak stratejiler.

Avrupa Birliği, 200 milyon euroluk insanı yardım yapmayı planlıyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel bu amaçla Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan devlet başkanları ile görüştü. Birliğin Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de "Afganistan'da kendi askeri gücümüz olmalı" dedi.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ

İlk etapta 5 bin kişilik acil müdahale gücü oluşturmak ve sınırlarda göç dalgasına karşı yeni önlemler almak da masada.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Kabil Havalimanı'nın açık kalması gerektiğini vurguladı. Türkiye'den Taliban'a Havalimanı'nın işletilmesinde rol almayı teklif etmesi nedeniyle övgü ile söz etti.

Afganları yüz üstü bırakmayacaklarını kaydeden Stoltenberg, bu amaçla NATO müttefiklerinin Taliban üzerinde diplomatik baskıyı sürdüreceğini vurguladı.

MERKEL: TEKNİK YARDIMA HAZIRIZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Afganistan'daki yerel personeli çıkarmak istediklerini belirtti. Kabil Havalimanı'nın açık kalması için Katar ve Türkiye ile görüşmeler yapıldığını vurguladı. Bu konuda teknik yardıma hazır olduklarını ekledi.

Merkel, 10 bin ila 40 bin Afgan personel ile ailelerinin durumuna odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Etiketler : Amerikan güçleri NATO Avrupa Birliği afgan
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