Abu Dabi'de patlama: 2 ölü
Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki bir binada gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü.
BAE basınında yer alan haberlere göre, Abu Dabi Havalimanı güzergahı üzerinde, restoran zincirlerinin yer aldığı bir binada sabah saatlerinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu.
Abu Dabi Hükümeti Basın Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, binadakileri güvenli bir şekilde tahliye etti. Kamu güvenliği için patlama bölgesi abluka altına alındı." ifadeleri kullanıldı.
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