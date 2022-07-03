AB'nin tescilini AB'ye şikayet ettiler! Yunanistan'ın hazımsızlığı devam ediyor

Yunanistan, Ege'yi sadece kendilerine aitmiş gibi göstermeye devam ediyor. Atina, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı ve AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından tescillenen "TurkAegean" tanımına itiraz etti.

EuroNews'te yer alan habere göre, Türkiye'nin turizm kampanyasına ait resmi internet sitesinde kullanılanTurkAegean sloganı, AB Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından tescil edilmişti.

Madrid'de gerçekleşen NATO Zirvesi'nde konuşan Yunan Başbakanı Miçotakis "Ülkenin turistik imajını ve turistik ürünümüzü ilgilendiren bu durumu düzeltmek için elimizde yasal araçlarımız var" demişti.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton'a 'sert bir mektup' göndererek kararın gözden geçirilmesini talep etti.

Konu hakkında soruşturma başlattığını belirten Yunan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis, bakanlığının verdiği gecikmeli tepkiden dolayı kamuoyundan özür dilediğini belirtti.

Yunanistan'ın hazırlıksız yakalandığını ima eden Başbakan Miçotakis, "Bazı kişiler işlerini düzgün yapmıyor." diyerek Yunan yetkililere tepki göstermişti.

"EGE SADECE YUNANİSTAN'A AİT DEĞİL"

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Kasım ayında verdiği bir mülakatta Yunanistan'ın "Ege'yi dünyaya kendi bölgesi olarak algılattığını" söyleyerek "Ege'nin Yunanistan'ın bir bölgesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bir bölgesi, bir turizm markası olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz sınırları ve kıta sahanlıkları üzerindeki çakışan hak iddiaları nedeniyle iki ülke arasında son dönemde anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında yaptığı son değerlendirmesinde "Ege Denizi'nde sürekli gerginlik yaratmanın kimseye faydası yoktur. Bu gerginliğin bedeli, kışkırtan taraf için her seferinde daha da artmaktadır. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sorumsuzca sergilediği sayısız eylemlere rağmen Türkiye, diplomasiye ve diyalog yoluyla bulunan çözümlere bağlı kalmaya devam etmektedir" açıklamasında bulunmuştu.