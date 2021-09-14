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14 Eylül 2021 Salı 16:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 16:00:00

AB'den yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma çağrısı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, son dönemde enerji fiyatlarındaki artışın yenilenebilir dönüşümü hızlandırması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkanı Frans Timmermans, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) raporu ve AB'nin karbon emisyonlarını 2050'ye kadar sıfırlama hedefiyle ilgili konuştu.

İklim değişimi ve çevre tahribatının insanlık için "varoluşsal bir tehdit" halini aldığına işaret eden Timmermans, bu konuda acilen çeşitli çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Timmermans, iklim değişikliği sorununun çözümü konusunda bu neslin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Şimdi harekete geçmezsek işler kontrolden çıkacak ve çocuklarımız bizi asla affetmeyecek." dedi.

IPCC raporunun, şimdi harekete geçilmemesi halinde "kritik eşiğin" aşılacağını ortaya koyduğunu anımsatan Timmermans, AB'nin iklim değişimi sorununa bütüncül bir yaklaşım getirdiğini söyledi.

Timmermans, bu konuda alınacak bütün önlemlerin bir fiyat etkisi olacağını, siyasetin bu etkinin toplumda eşit biçimde yayılmasını sağlaması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde enerji sektöründeki fiyat artışlarının tartışıldığını hatırlatan Timmermans, "Enerji fiyatındaki artışın sadece beşte biri karbon fiyatlarına bağlanabilir. Bu artışın diğer sebepleri piyasadaki kıtlığın sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Timmermans, "Avrupa Yeşil Mutabakatı 5 yıl önce yapılmış olsaydı bugün bu durumda olmazdık. Çünkü fosil yakıtlara ve doğal gaza daha az bağımlı olurduk. Yenilenebilir enerji fiyatlarının düşük ve sabit kaldığını görürdük." dedi.

Enerji sektöründeki fiyat artışlarının dönüşümü yavaşlatmaması gerektiğini vurgulayan Timmermans, yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde artan küresel doğal gaz talebi ile birlikte karbon fiyatları da yükseliyor. Söz konusu nedenlerden ötürü Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatları hızla artıyor.

Etiketler : avrupa birliği yenilenebilir enerji iklim değişikliği
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