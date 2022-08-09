VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batman'da biri turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması
Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün ilk görev yerine uğurlanıyor
Tahıl taşıyan 2 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı
Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor
Kirada uzlaşmak mecburi! Yeni sistem yolda
Araba satan 4 siteye soruşturma açılmıştı! Tezgah ortaya çıktı
Yanındaki kadına saygın olsun
Çocuklarda bu kırıklar yazın artıyor
Prostat büyümesinin 10 belirtisi
Orta kulakta sıvı birikimi işitmeye engel
"Ailesel kolesterol yüksekliği" uyarısı
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 09 Ağustos
Boğazı rahatlatan karanfil çayı
12 il için "sarı kodlu" uyarı
Savaş uçakları ve gemiler bölgeye girdi
Alman polisi elinde bıçak olan 16 yaşındaki genci silahla vurarak öldürdü
Libya, 4 yıl sonra Cezayir'e Büyükelçi atadı
Kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Afrika ülkelerini eşit ortak olarak görüyoruz
İran Dışişleri Bakanı: Nihai metne ulaşmak için beklentimiz; kararlılık ve ciddiyet
ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı
Bakan Dönmez: Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor
09 Ağustos 2022 Salı 09:41:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 09:41:00

ABD'den Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık silah yardımı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilmek üzere 1 milyar dolarlık silah ve mühimmatın ayrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Blinken'ın "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen Rusya, Ukrayna'nın kasaba ve köylerini yok etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, ülkelerini Rus saldırganlığına karşı savunurken, gerektiği sürece Ukrayna halkını desteklemeye devam edeceğimizi açıkça belirtti." ifadesi yer aldı.

Blinken, bu çabaların parçası olarak ABD Başkanının yetkisi doğrultusunda, Amerikan ordusundan Ukrayna için tek seferde yapılacak en büyük silah ve teçhizat yardımının gönderilmesine izin verdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ABD'nin Ukrayna'ya 18 defada toplam 9,8 milyar dolarlık silah ve mühimmat sağladığını, en son yapılacak 1 milyar dolarlık yardımın ise tek seferdeki en büyük yardım paketi olacağını kaydetti.

Açıklamada Blinken'ın şu ifadeleri kullanıldı:

"ABD, Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmasını desteklemek için hayati güvenlik yardımı sağlamada 50'den fazla ülkeden müttefik ve ortakla birlikte hareket ediyor. Bu savaş uzadıkça, Ukrayna ordusunun ve halkının cesareti ve gücü daha da belirgin ve olağanüstü hale geliyor. Birlikte, Ukrayna ile yakın şekilde istişare etmeye ve savaş alanında fark yaratmak ve Ukrayna'nın müzakere masasındaki nihai konumunu güçlendirmek için dikkatlice ayarlanmış ilave mevcut sistemleri ve yetenekleri artırmaya devam edeceğiz. Ukrayna ile birlik içerisindeyiz."

Etiketler : Blinken ABD UKRAYNA RUSYA
Sete dönmek için gün sayıyor

Sete dönmek için gün sayıyor
Kovid'i atlattı

Kovid'i atlattı
Zengin Kız, Kupa Kızı oldu

Zengin Kız, Kupa Kızı oldu
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Yağmur bizimle birlikte

Yağmur bizimle birlikte
Kahve tanışması

Kahve tanışması
Baba-oğul keyfi

Baba-oğul keyfi
Sahne benim ilacım

Sahne benim ilacım
20'li yaşlara geri döndü

20'li yaşlara geri döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes