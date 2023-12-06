VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt ele geçirdi
60 binden fazla hastanın imdadına hava ambulansları yetişti
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: "Türkiye'nin Medon'u"
Türk F-16'lar NATO hava sahasını koruyacak
ABD'den İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması
Türkiye düşmanı senatöre rüşvet soruşturması... Yeni detaylar ortaya çıktı
06 Aralık 2023 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 11:20:00

ABD'den İsrailli yerleşimcilere vize kısıtlaması

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı getirecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da şiddet olaylarıyla bağlantısı olan kişilere seyahat yasağı getirileceğini bildirdi

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantısı olan kişilere seyahat yasağı getireceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını bildirdi.

Blinken, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etti.

İsraillilerin Filistinlilere ve Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, ABD'nin, Batı Şeria'da istikrarı zedeleyen bütün eylemlere karşı çıktığını söyleyen Blinken, "Fail ya da mağdur kim olursa olsun, Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz." dedi.

İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılarda bulunan aşırıcı yerleşimciler için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Blinken, İsrail'in Filistinli sivilleri aşırılık yanlısı saldırılardan korumak için ek tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Blinken, hem İsrail yönetiminin hem de Filistin yönetiminin Batı Şeria'da istikrarı korumaktan sorumlu olduğunu ifade etti.

Etiketler : abd israil vize
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"

"Sahneye çıkarken tahtalara vururum"
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var
Como Gölü'nde ilan-ı aşk

Como Gölü'nde ilan-ı aşk
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX