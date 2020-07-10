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10 Temmuz 2020 Cuma 07:52:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 07:52:00

ABD'den BM Özel Raportörü Callamard'ın Kasım Süleymani raporuna tepki

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini "hukuksuz" bulan BM raporuna tepki göstererek, söz konusu raporu reddettiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini "hukuksuz" bulan Birleşmiş Milletler (BM) raporuna tepki göstererek, söz konusu raporu reddettiklerini belirtti.

Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından Süleymani'nin hava saldırısıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan rapora ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Raporda yer alan Süleymani'nin Irak'taki ABD varlığına saldırı hazırlığında olmadığı ve ABD'nin saldırısının "hukuksuz" olduğu yönündeki ifadeye tepki gösteren Mike Pompeo, "Bayan Callamard'ın bulguları sahte. General Süleymani'yi öldüren hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti ve Orta Doğu'daki ABD kuvvetleri ve çıkarları karşı desteklediği milisler tarafından önceki aylarda artan silahlı saldırılara bir karşılıktı" dedi.

Pompeo ayrıca, saldırının İran'ın ABD ve ulusal çıkarlarına oluşturduğu tehdide karşı caydırıcılık rolü üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, saldırının uluslararası hukuk temeli konusunda şeffaftır. 8 Haziran 2020 tarihinde BM Güvenlik Kuruluna da belirttiğimiz gibi söz konusu saldırı ABD'nin meşru müdafaa hakkı kapsamında düzenlenmiştir. Başkan (Donald) Trump'ın da belirttiği gibi her zaman diplomatlarımızı, askerlerimizi ve tüm Amerikalıları koruyacağız."

Callamard'dan Süleymani raporu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Agnes Callamard, ayrıca Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında ölmesiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin de bilgi verdi.

Kasım Süleymani'nin, özellikle Irak'ta ABD çıkarlarına yönelik muhtemel bir saldırı hazırlığında olmadığını belirten Callamard, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin "hukuksuz" olduğunu savundu.

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