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10 Ocak 2021 Pazar 22:46:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 22:50:00

ABD'deki olaylar nedeniyle Almanya, meclis binasının güvenliğini artırıyor

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6 Ocak'ta ABD'deki Kongre binasına düzenlenen baskının ardından Almanya Federal Meclis (Bundestag) binası çevresinde güvenlik önlemleri artırılacak.

ABD'deki Kongre binasına düzenlenen baskın sonrası Almanya harekete geçti. Yaşanan olaylar sonrası Almanya Federal Meclis binası çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

AA'nın Bild am Sonntah gazetesinden aktardığı habere göre, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, milletvekillerini konu hakkında gönderdiği bilgilendirme mektubunda, Berlin Eyalet Polisinin parlamento çevresindeki güvenliği artırma kararı aldığını ifade etti.

Mektubunda, Dışişleri Bakanlığından ABD'deki olaylar hakkında bir rapor istediğini aktaran Schaeuble, eyalet yönetimiyle federal hükümetin Meclisin güvenliği için neler yapılabileceğini değerlendireceğini kaydetti.

Almanya'da 6 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto eden ve içinde aşırı sağcıların bulunduğu bir grup, Meclis binasına girmeye çalışmış ancak polis bunu engellemişti.

Etiketler : almanya abd kongre
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