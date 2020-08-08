  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
24 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Caretta caretta yavruları denizle buluştu
Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait EYP ele geçirildi
Beşiktaş Kevin Bua transferini bitirdi
Afganistan'da bombalı saldırı: 1 kişi öldü
ABD'nin koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 308 kişi hayatını kaybetti
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'deki ilk yarışta 2. oldu
Kırmızı ışıkta bekleyen araba bomba gibi patladı! Şükür yaralanan olmadı
Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'de yeni bir veba: Hıyarcıklı
Muğla'da ormanlık alanda yangın
NATO üyeliğine hazırız
Konya'da çocuk parkları koronavirüs nedeniyle kapatıldı
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun: Türkiye, dünyada söz sahibi olacak
Gülistan, Uzunçayır Baraj Gölü'nde didik didik aranıyor
Batman'ın Gercüş ilçesinde Batman'da 3 ev karantinaya alındı
Kazakistan korona ile mücadelede kritik durumu atlattı
Tatilin ilk saatinde hırsızlık şoku!
Kocaeli'de koronavirüs teşhisi konulan yaşlı vatandaş, yakınları tarafından hastanede terk edildi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti
Bernard Mensah için başkan Ahmet Nur Çebi devrede!
Fenerbahçe'de Kokoskov mesaiye başladı
Akrabalarıyla tartışan kişi dengesini kaybederek balkondan aşağı böyle düştü
Arkadaşının elinden düşen kürek başına isabet etti
Oktay: Lübnan'a yardımlarımız devam edecek, Türkiye olarak açık çek vermiş olduk
Meteoroloji'den bazı illerimize 'Sağanak yağış' uyarısı geldi
08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:19:00

ABD'nin koronavirüs kabusu sürüyor! Son 24 saatte bin 308 kişi hayatını kaybetti

ABONE OL

ABD, koronavirüsün merkezi haline geldi. Her geçen gün vaka ve ölüm sayılarının arttığı ABD'de son 24 saatte dünkü verilere nazaran artış oldu, bin 308 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini, test yapılanların sayısı 63 milyon 914 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 967 bin 64 vakayla Brezilya, 2 milyon 108 bin 705 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 549 bin 694 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 518 bin 75 vakayla Florida ve 497 bin 406 vakayla Teksas takip ediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER