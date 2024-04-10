ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
Kaynak: İHA
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.
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