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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı
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10 Nisan 2024 Çarşamba 23:26:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 23:26:00

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Kaynak: İHA

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı. ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Etiketler : ABD TERÖR SALDIRISI PENSİLVANYA
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