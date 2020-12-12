  • BIST
    1370.7
  • Dolar
    7,8449
  • Euro
    9,5103
  • Altın
    463,8000
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Mesnetsiz açıklamaların kabul edilemez'
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu
Bugün burçları neler bekliyor? 13 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300 bini geçti
Başsavcılıktan çarpıcı rapor: FETÖ 40 yıldır TSK'da
İngiliz bakandan Türk SİHA itirafı
Başkan Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
İran'ın küstah tehditlerine AK Parti'den sert tepki
Karayılan'dan tarihi itiraf!
ABD casus uydusunu uzaya yolladı
ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırımın önünü açan yasayı kabul etti
İçişleri Bakanlığı Kovid-19'la mücadele tedbirlerini hatırlattı
Bakan Koca: Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi...
Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli
Futbolcu Jeremain Lens maskeyle yüzünü kapattı
Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan ve kızı Leyla'nın alışveriş keyfi
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'den kürk tepkilerine yanıt: Gerçek değil
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası
4 kişilik köy popüler oldu
Uçamayan güvercin belediyeye sığındı
Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile aşk yorumları için itibar davasında şok karar
Bahçeli: Terör yatağı HDP kapatılmalıdır
12 Aralık 2020 Cumartesi 18:50:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 18:50:00

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 300 bini geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 99 artışla 16 milyon 297 bin 526'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 525 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 425 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 106 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 421 ile ilk sırada yer alan New York, 794 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 9 milyon 832 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 836 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Etiketler : Kovid19 ABD koronavirüs
Defne Samyeli yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

Defne Samyeli yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!
Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması

Yasak Elma'nın usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın aile arası kutlaması
Böyle mutluyuz

Böyle mutluyuz
Sude Zülal Güler: Mottom iyi ve farklı olmak

Sude Zülal Güler: Mottom iyi ve farklı olmak
Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi

Serenay Sarıkaya yerine Danla Biliç geldi
Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı

Bu da Aleyna Tilki'nin AVM tarzı
Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi

Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a Survivor teklifi
Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'

Rafet El Roman eski eşi Tuğba Altıntop'un sözlerini yalanladı! 'Öyle bir şey olmadı'
Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları

Burcu Esmersoy'un Kapadokya pozları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER