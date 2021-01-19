ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 1412 arttı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 144 bin 683 artışla 24 milyon 628 bin 584 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 1412 artarak 408 bin 628'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 554 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 287 milyon 778 bini geçti.