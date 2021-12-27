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27 Aralık 2021 Pazartesi 23:43:00 - Güncelleme:27 Aralık 2021 Pazartesi 23:44:00

ABD'de iki huzurevinde Kovid-19'dan ölenlerin yakınlarına tazminat ödenecek

Kaynak: AA

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ABD'nin New Jersey eyaleti yönetimi, emekli askerlerin kaldığı iki huzurevinde Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

New Jersey eyaletine ait Menlo Park ve Paramus Gazi Evleri isimli huzurevlerinde kalan ve Kovid-19'dan hayatını kaybeden 119 kişinin ailelerine "yeterli önlem alınmadığı" gerekçesiyle 53 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Bakımevlerinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin, yöneticilerin ağır ihmali sonucu olduğu söylendi.

New Jersey Sağlık İdaresi, iki tesisteki yaklaşık 200 hastanın salgının ilk aylarında COVID-19'a yakalandıktan sonra hayatını kaybettiğini kabul etti.

MASKE TAKAN ÇALIŞANLARI TEHDİT ETMİŞLER

Ekim 2020'de yayımlanan WSJ'nin araştırması, söz konusu tesislerde yöneticilerin COVID-19 vakalarının gerçek saylarını gizlediği, sakinlerin yakınlarını huzurevindeki durumdan haberdar etmediği ve salgına karşı maske takan çalışanları tehdit ettiği gerçeğini ortaya koymuştu.

Araştırmanın yayımlanmasından sonra, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyalete bağlı huzurevlerindeki yöneticileri kovmuştu.

Etiketler : kovid 19 vaka sayısı maske
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