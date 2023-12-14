VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB'den, Batı Balkanlar'a birliğe katılım süreçlerini hızlandırma çağrısı
ABD'den Netanyahyu'ya bir uyarı daha... "Bir daha yaşanmasın"
ABD ve İsrail krizi devam ediyor... 20 bin silah satışı ertelendi
BAYRAKTAR TB3'ün yükseliş yolculuğu... On ikinci uçuş testi de başarıyla tamamlandı
İsrail'de kriz... Netanyahu'yu 'yalancılıkla' suçladı
Suç ortağı ABD'den İsrail'e Gazze'deki saldırılardan ''endişeliyiz'' mesajı
14 Aralık 2023 Perşembe 01:35:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 01:35:00

ABD ve İsrail krizi devam ediyor... 20 bin silah satışı ertelendi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu tüfek satışına dair anlaşmanın askıya alındığı ve Batı Şeria'da Filistinlilere saldırmaya devam eden aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilere karşı İsrail hükümetinin harekete geçmemesine ilişkin endişeler nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu anlaşmayı bir kez daha incelemeye göndereceği ifade edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından söz konusu tüfekleri sipariş etmiş, ancak Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in satın alınan tüfekleri sivillere dağıtacağı yönünde endişeler vardı.

Etiketler : yahudi yerleşimi batı şeria silah ertelemesi
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
O zihniyet yıkılıyor

O zihniyet yıkılıyor
İlişkide sevgi önemli

İlişkide sevgi önemli
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX