ABD Savunma Bakanı: Rus ordusu çekilmenin aksine hazırlıklarını artırdı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO'nun ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetiminin askerlerini geri çektiği iddialarını kabul etmeyen Austin, Rusların Karadeniz'de hazırlıklarını artırarak "kan stoku yaptıklarını" söyledi.

Rusya'nın askerlerini Ukrayna sınırına yaklaştırdığını ve bölgedeki askeri uçuşların sayısının arttığını dile getiren Austin, kendisinin de asker kökenli olduğunu, Rusya askerlerinin eski pozisyonlarına döndürülmediğini düşündüğünü açıkladı.

"RUS ORDULARI NATO KAPISINA DAYANDI"

Austin, Rus ordularının Karadeniz, Kırım ve çeşitli bölgelerdeki varlıklarıyla NATO kapısına dayandığını ifade etti. ABD'nin müttefikleriyle tetikte olacağını vurguladı.

"ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını yeniden açıkça vurgulamak istiyorum. Biden'ın da dediği gibi eğer NATO topraklarının her bir adımını savunmamız gerekiyorsa savunacağız."

Austin, Moskova yönetiminin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tehdit oluşturduğuna inanmalarını istediğini ve kendilerini bu şekilde haklı çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Rusya'nın bölgedeki askeri hareketliliğini izlemeye devam edeceklerinin altını çizen Austin, Rusya'nın gerçekten geri çekilip çekilmediğinin zamanla anlaşılacağını ancak kendilerinin bölgedeki askeri hazırlığı artırmanın yollarına bakacaklarını dile getirdi.

"PUTİN'İN DAHA FAZLA DİYALOG ÇAĞRISINI MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Ülkesinin diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu ve bunun için de her zaman imkan bulunduğunu ifade etti.

"Putin'in daha fazla diyalog çağrısını memnuniyetle karşılarız. Diplomasinin çalışması için hala zaman ve alan olduğuna inanıyoruz"

Austin, diplomatik seçeneklere rağmen savaş başlatılması durumunda sorumluluğun Putin'e ait olacağını vurguladı.

Savunma Bakanı Austin, kendisinin de uzun dönemdir asker olduğunu vurgulayarak NATO'nun daha önce şu andaki kadar "kararlı ve uyumlu" olduğuna şahit olmadığını söyledi.