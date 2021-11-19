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19 Kasım 2021 Cuma 22:30:00 - Güncelleme:19 Kasım 2021 Cuma 22:30:00

ABD Rusya'nın 'silah' müşterisi mi?

Kaynak: TRT Haber

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ABD'nin "Rusya'dan en fazla silah alan 2'nci ülke olduğu" iddia edildi. ABD Kongresi'nin raporlarına göre ise ABD, Rusya'dan silah satın alan ülkeler arasında bulunmuyor.

Rusya'nın RBK haber kanalında, "Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan en fazla silah alan 2'nci ülke." iddiası yer aldı.

Kanal, Rusya gümrük verilerine dayandırarak verdiği haberinde, ABD'nin 2021'in ilk 8 ayında Rusya'dan en fazla silah alan 2'nci ülke olduğunu iddia etti.

5 NATO ülkesi de silah satın aldı

Kanalın yayınladığı Rusya'nın gümrük verilerine göre, ABD'nin yanı sıra NATO ülkeleri; Almanya, Çekya, İngiltere, Estonya ve Hollanda da Rusya'dan silah satın aldı.

Habere göre, ABD Rusya'dan füze motoru, kalaşnikof tüfekler ile tank-savar silahlar aldı, karşılığında da 841 milyon dolar ödedi.

Washington'dan iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, ABD Kongre Araştırma Merkezi tarafından 14 Ekim'de hazırlanan rapor iddiaları yalanlar nitelikte.

"Rusya'nın Silah Satımı ve Savunma Sanayi" başlıklı rapora göre, ABD Rusya'dan silah satın alan ülkeler arasında yer almıyor.

Raporda, Rusya'nın 45 ülkeye silah sattığı ve ABD'den sonra ikinci en büyük silah ihraç eden ülke olduğu vurgulanıyor.

Etiketler : abd rusya silah
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