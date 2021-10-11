VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçışını anlattı
Savunma Sanayii'nde casusluk davası
HDP'nin CHP'ye nasıl kalkan olduğunu itiraf etti
Yağışlı hava geri dönüyor
ABD'den Taliban ile sıcak temas!
BBP Lideri Destici: Yarın Demirtaş'ın eşi aday gösterilirse hiç şaşırmam
Yunanistan'da "Türkiye" korkusu
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun Fransa'yı 'yalancılıkla' suçladı
Türkiye bunu başarabilen 7. ülke oldu
Bölgede sürpriz gelişme! Mısır'dan müdahale talep ettiler
Ankara'da kritik zirve!
İngiltere'den tepki çeken hamle! Listeye KKTC'yi almadı
Selçuk Bayraktar'ın izinde… İnsansız su altı aracı yaptılar
2 sürpriz proje anlaşması
Su gibi gel kızım
Dövüş sahnesi korkuttu
Meme kanserinden korunmanın yolu düzenli kontrol
Yemeği dolaba koymadan önce iki saat bekletin
Sivilceleri yok eden damla sakızı kürü
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Ekim
Hızlı kilo verdiren 5 tüyo
Sivas'ta geliştirilen 'insansız araç' ile su altı keşfedilecek
Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan'da diplomasi trafiği
Aile boyu uçuyorlar
11 Ekim 2021 Pazartesi 08:09:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 08:09:00

ABD ile Taliban arasında çekilme süreci sonrası ilk kez temas

Kaynak: AA

ABONE OL

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından ilk kez, ABD'li yetkililer Katar'da Taliban temsilcileriyle yüz yüze görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikalı bazı yetkililerin 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı açıklamasında, ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.

Görüşmelerde ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceğini vurguladı.

Etiketler : DOHA ABD Dışişleri Bakanlığı Ned Price
Esmerden şaşma

Esmerden şaşma
Buruk ayrılık

Buruk ayrılık
Duygudan duyguya koşacaktı

Duygudan duyguya koşacaktı
Setlere filmle dönüyor

Setlere filmle dönüyor
İlk şarkı Emre'den

İlk şarkı Emre'den
Çekimlerde talihsiz kaza

Çekimlerde talihsiz kaza
‘Alparslan' merakı

‘Alparslan' merakı
Pembe top Demet'te

Pembe top Demet'te
Rockstar Efe geliyor

Rockstar Efe geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER