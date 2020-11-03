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03 Kasım 2020 Salı 21:13:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 21:13:00

ABD başkanını seçiyor: Kullanılan oy sayısı 100 milyonu geçti

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ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Cumhuriyetçilerin adayı mevcut başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden arasında başkanlık yarışının tüm detayların paylaşılması bekleniyor.

Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde şu ana kadar 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, Türkiye saati ile sabaha karşı tüm ülkede oy verme işleminin sona ermesi bekleniyor.

Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gidiyor.

Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor.

Ulusal çapta yapılan anketler Demokratların adayı Joe Biden'ı önde gösterse de, 2016'da Trump'ın anket sonuçlarının aksine sürpriz bir şekilde kazanması hala hafızalarda.

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 35 sandalye için de oy veriyor.

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişecek.Doğu yakasındaki saat dilimi esas alındığında oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00),en kritik eyaletler olan Florida ve Pennsylvania ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başladı.

Başkent Washington DC'deki oy kullanma merkezlerinde seçmenler, seçim merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00),Washington DC ve Pennsylvania'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00),New York'ta ise 21.00'de (TSİ 05.00) kapanacak.

Sandıkların kapanmasının ardından sayım işlemine geçilecek olsa da, seçimin başa baş geçmesi durumunda posta ile verilen oyların fazlalığı nedeniyle kesin sonuçların ne zaman belli olacağı yönündeki belirsizlik sürüyor.

Etiketler : abd seçim sandık trump abd seçim sonuçları
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