Trump'tan başkanlık açıklaması: Bırakacağım

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27 Kasım 2020 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 07:36:00

ABD Başkanı Trump gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu: Biden'ın başkanlığı onaylanırsa Beyaz Saray'ı bırakırım

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Donald Trump, "Biden'ın başkanlığı onaylanırsa Beyaz Saray'ı bırakırım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Biden'ın başkanlığı onaylanırsa Beyaz Saray'ı bırakırım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Şükran Günü dolayısıyla ülke dışında görev yapan Amerikan askerleri ile gerçekleştirdiği video konferans sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GEORGİA'DA MİTİNG YAPILDI

Georgia'da ikinci tura kalan ve Senatonun kontrolünün Cumhuriyetçilerde mi yoksa Demokratlarda mı olacağını belirleyecek seçimlere değinen Trump, Cumhuriyetçi senatör adayları için büyük ihtimalle cumartesi günü Georgia'da miting yapacağını duyurdu.

Trump, Demokratların seçimlere hile karıştırdığı ve asıl kazananın kendileri olduğu iddialarını da yineleyerek, "Bildiğim bir şey var ki o da Joe Biden'ın gerçekte 80 milyon oy almadığı. Ayrıca Biden, Barack Obama'nın siyahi oy rekorunu da kıramadı." diye konuştu.

"BIDEN'IN BAŞKANLIĞI ONAYLANIRSA BIRAKIRIM"

Ülkede seçim sonuçlarını belirleyen Seçiciler Kurulunun, kazananın Biden olmasını onaylaması durumunda görevi bırakıp, bırakmayacağının sorulması üzerine Trump, "Seçim sonuçlarını kabullenmek zor çünkü ortada büyük çaplı bir usulsüzlük var. Seçiciler Kurulu, Biden'ın başkanlığını onaylarsa yanlış yapar ancak tabii ki Beyaz Saray'ı bırakırım, bunu biliyorsunuz" dedi.

"SEÇİM SİSTEMİ ALTYAPISINDA ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİYİZ"

Trump, seçimlerde Demokratların usulsüzlük yaptığı konusunda ısrarını sürdürerek, "Seçim sistemi altyapısında üçüncü dünya ülkesi gibiyiz" yorumunda bulundu.

Joe Biden'ın başkanlığının kesinleşmesi durumunda 20 Ocak'taki göreve başlama törenine katılıp katılmayacağı sorusuna ise Trump, "Bunun cevabını biliyorum ama şimdi bir şey söylemeyeceğim" yanıtını verdi. 

Etiketler : ABD TRUMP BİDEN BEYAZ SARAY
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