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06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:24:00

DENİZKURDU-2 Tatbikatı yarın başlayacak

Kaynak: AA

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı yarın başlayacak.

Gölcük'teki Deniz Harp Merkezi Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Donanma Kurmay Başkanı Tümamiral Nihat Baran, Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Erdinç Altıner, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Mustafa Saygılı katıldı.

Donanma Harekat Başkanı Tuğamiral Kaan Türkkan, DENİZKURDU-II/2024 Tatbikatı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri Tatbikatlar Programı'na istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu söyledi.

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda; muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ile tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu belirten Türkkan, "Tatbikata 100 suüstü gemisi, 8 denizaltı, 39 uçak, 16 helikopter, 28 insansız hava aracı, 7 insansız deniz aracı, 2 SAT timi (8 kişilik) ve 3 SAS timi(5 kişilik) iştirak edecektir. Tatbikatta toplam 15 bin personel görev alacaktır." diye konuştu.

Türkkan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren "Marlin İda" ile 6 kamikaze "Albatros İda"nın ilk defa tatbikat faaliyetlerine iştirak edeceğini bildirerek, "Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, hedef çekme uçakları, A-400 M nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir." şeklinde konuştu.

Tatbikatın genel faaliyet planına ilişkin bilgi veren Türkkan, şunları kaydetti:

"Fiili safha, gemilerin 7 Mayıs tarihinden itibaren intikalleriyle başlayacak, 7-8 Mayıs tarihleri arasında harekata hazırlık ve fiili silah eğitimleri, 9-10 Mayıs lojistik bütünleme faaliyetleri, 11 Mayıs Aksaz/Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri icra edilecektir. 12-13 Mayıs tarihleri arasında fiili silah eğitimleri, 14-16 Mayıs'ta çok tehditli ortamda harekat faaliyetleri, 17-18 Mayıs tarihlerinde liman ziyaretleriyle ana üs/limanlara intikal faaliyetleri icra edilecektir."

- 104 PERSONELDEN OLUŞAN TATBİKAT KONTROL MERKEZİ KURULDU

Türkkan, tatbikat kapsamında 104 personelden oluşan Tatbikat Kontrol Merkezi'nin Deniz Harp Merkezi Komutanlığında teşkil edildiğini aktararak, "Tatbikat kontrol merkezinin görevi, tatbikatı yönlendirmek, kontrol etmek ve değerlendirmek, tatbikat harekat planının eğitim hedeflerini gerçekleştirecek şekilde senaryo ve ara durumlara göre oynanmasını sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Tatbikat süresince aktif bir basın politikası uygulanacağını, tatbikatın basın faaliyetlerinin, gerçek basın faaliyetleri ve tatbikat medya benzetimi faaliyetleri olarak iki farklı şekilde icra edileceğini anlatan Türkkan, "Gerçek basın faaliyetleri Deniz Kuvvetleri Genel Sekreterliğince, tatbikat medya benzetimi faaliyetleri ise Tatbikat Kontrol Merkezi tarafından televizyon, dijital basın ve sosyal medyanın simüle edilmesi şeklinde TSK yerel ağı üzerinden icra edilecektir." dedi.

Türkkan, tatbikat süresince temel deniz harekat nevilerine yönelik harekata hazırlık eğitimleri, suüstü, hava ve kara hedeflerine fiili silah atışları, Aksaz/ Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü faaliyetleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edileceğini kaydetti.

- 27 liman 43 gemiyle ziyaret edilecek

Çok tehditli ortamda harekat faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de toplam 27 limanın 43 gemiyle ziyaret edileceğini belirten Türkkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs'ta liman ziyaretlerine devam edileceğini söyledi.

Türkkan, tatbikat kapsamında Radar Akiseli suüstü hedefi kullanılarak suüstü atışları, Manş uçağının çektiği hava hedefi kullanılarak hava savunma atışları, kara bombardımanı atışları, deniz hava vasıtalarından Cirit, MAM-L, MAM-T, TEMREN, HELLFIRE, G/M atışları ve flare, top roket atışlarının yapılacağını, ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan E/H simülatör ile elektronik harp eğitimleri ile ÇAF atışlarının icra edileceğini anlattı.

Gücünü ve kararlılığını büyük Türk milletinden ve ay yıldızlı bayrağından alan Türk Deniz Kuvvetlerinin, tüm yüzer, dalar ve uçar unsurlarıyla başta "Mavi Vatan" olmak üzere memleketin her köşesinde, sınırlarının ötesinde ve dünya denizlerinde sarsılmaz azim, irade ve heyecanla, gerektiğinde vatan savunması için canını vermeye hazır, milletinin ve görevinin başında olduğunu vurgulayan Türkkan, "Bu vesileyle, bizlere Cumhuriyeti armağan eden başta Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize ve şehitlerimizin değerli ailelerine sağlık ve esenlikler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : denizkuvvetleri tatbikat karadeniz DENİZKURDU
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