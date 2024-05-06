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06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:21:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2024 Pazartesi 18:21:00

TürkMedya'da üst düzey atama!

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TürkMedya'da üst düzey bir atama gerçekleşti. TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği'ne Serkan Fıçıcı getirildi.

Uzunca bir süredir TürkMedya bünyesinde yer alan FIÇICI, Mart 2018'den beri Akşam Gazetesi'nde köşe yazarlığı, Ocak 2020'den beri Akşam Dijital Yayın Yönetmenliği görevlerini yürütüyordu. Serkan Fıçıcı, 6 Mayıs 2024 tarihi itibariyle Akşam Gazetesi yazarlığının yanısıra TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yürütecek.

TürkMedya'dan yapılan duyuruda; yeni organizasyon yapılanmasında iletişim ve koordinasyonu daha güçlü kılmak amacıyla TürkMedya Dijital Genel Yayın Yönetmenliği kadrosunun oluşturulduğuna vurgu yapıldı. FIÇICI, TürkMedya'nın tüm mecralarının dijital operasyonlarından ve dijital yayınlardan sorumlu olarak çalışmalarını sürdürecek.

Etiketler : TürkMedya Dijital Serkan Fıçıcı TürkMedya
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