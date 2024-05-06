Hedef: Enerjide tam bağımsız Türkiye!

Bir yandan denizde doğal gaz aranıyor, bir yandan karada petrol arama çalışmaları sürüyor...

Türkiye, enerjide ticaret merkezi olma hedefine adım adım ilerliyor.

ENERJİDE YENİ YOL HARİTASI



Türkiye enerji yol haritasını belirledi. Arama alanı genişletildi, üretim kapasitesinde bir sonraki adıma geçildi.

PETFORM Genel Sekreteri Murat Kalay, "Türkiye jeopolitik konumuyla ve son 10 yıllık perspektifte geliştirdiği milli enerji hamlesiyle özellikle petrol doğal gaz arama üretim faaliyetlerinde ciddi bir atılım içinde" dedi.

Sakarya Gaz sahasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük rezerv keşfine imza atan Türkiye'nin hedefi her geçen gün artıyor.

"DOĞAL GAZ TÜKETİMİMİZİN 3'TE 1'İNİ TAMAMEN KARŞILIYOR OLACAĞIZ"



Kalay, günlük 4,5 milyon metreküp civarında bir üretim bizim ulusal hattımıza bağlanıyor. 40 milyon metreküp gibi bir hedef var. Üretim yapmayı başarırsak şuandaki ülkedeki doğal gaz tüketimimizin 3'te 1'ine denk gelecek bir miktarı tamamen yerli üretimimizden karşılıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Denizdeki çalışmaların yanı sıra karada da çalışmalar sürüyor. Bir zamanlar terörle anılan Şırnak'ın Gabar ilçesi, Türkiye'nin petrol merkezi olma yolunda...

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sondaj kulesi 'Koca Yusuf' Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası'nda sondaj çalışmalarına başladı.

GABAR'A YERLİ SONDAJ KULESİ



Murat Kalay, "Gabar aslında başlı başına bir başarı hikayesi. Çok kısa bir sürede ciddi bir rezervi bulduk. Şu an da onu da çok hızlı bir şekilde üretime geçip ekonomiye kazandırmak için çaba gösteriyoruz. 7/24 esasıyla saha faaliyetleri durmuyor" diye konuştu.

Atılan her adım, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalmasına da katkı sağlayacak...

Kalay sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz Rus gazını, İran gazını, Türkmen gazını, Azeri gazını lng ile getirip sıvılaştırdığımız ve tekrar satabileceğimiz ticaretini yapabileceğimiz bu gazın yanına kendi ürettiğimiz doğal gazı da eklediğimizde işte zaten Türkiye'nin o enerjide merkez olma hedefi bir boyut daha kazanmış olacak."