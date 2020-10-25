ABD Başkan Yardımcısı Pence'in özel kalemi ve danışmanı Koronavirüse yakalandı
Kaynak: AA
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yakın ekibinden iki ismin yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandıkları, Pence'in testinin ise negatif çıktığı bildirildi.
Pence'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mike Pence'in Özel Kalemi Marc Short ile en yakın danışmanı Marty Obst'un Kovid-19'a yakalandıkları belirtildi.
Açıklamada, Pence ile eşi Karen Pence'in testlerinin negatif çıktığı ve ikilinin çevrelerindeki kişilerle temaslarında gerekli tedbirleri aldıkları ifade edildi.
Seçimlere sayılı günler kala ortaya çıkan Covid-19 vakalarına karşın Pence'in seçim kampanya programına planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump 2 Ekim günü Covid-19'a yakalandığını açıklamış, ardından 4 gün boyunca Walter Reed Askeri Hastanesinde tedavi görmüştü.
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