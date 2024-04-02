"Çok şükür ki biz savaşta değiliz ve olmayacağız da"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Çok şükür ki biz savaşta değiliz ve olmayacağız da

Yüksek Temsilci Borrell, İspanya'nın La Sexta televizyonunda yayınlanan "El İntermedio" programına konuk olarak, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Borrell, "Avrupa'nın doğusunda bir savaş var. İki yıldır devam ediyor ve bitecekmiş gibi de görünmüyor. Biz Avrupalılar şunu anlamalıyız ki aramızda yaptığımız barış bir istisna. Dünyada çok fazla şiddet var ve acımasız güçler giderek yaygınlaşıyor. Savaşın olduğu yerlerde coğrafya önemli. Ukrayna ve Gazze'deki kavga toprak için. Çok şükür ki biz savaşta değiliz ve olmayacağız da ama savunma kapasitemizi artırmayı düşünmeye başlamamız gerek." diye konuştu.

AB ülkelerinin Ukrayna'ya ordu göndermesinin gündemde olmadığını çünkü savaşta olmadıklarını söyleyen Borrell, "Eğer savaşta olsaydık, şu anda 3. Dünya Savaşı'nı konuşuyor olurduk. Bu zamana kadar yaptığımız kendi topraklarında savaşmaları için Ukrayna ordularını eğitmektir. Şimdiye kadar 40 binden fazla Ukrayna askerini eğittik. Biz Ukrayna'ya yardım ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Eğer bunu yapmazsak Ukrayna kendini savunamaz. Buradaki ayrım, savaştaki bir ülkeye yardım etmek başka bir şeydir, savaşa katılmak başka bir şeydir." dedi.

"RUSYA İÇİN KAYBETMEMEK YETERLİ. UKRAYNA'NIN İSE KAZANMAYA İHTİYACI VAR"



Borrell, "Rusya iki hafta sürecek savaş istiyordu. Planı buydu. İki haftada geliriz, Belarus'ta olduğu gibi kukla bir hükümet koyarız ve sayısı ne kadarsa Ukraynalıları Sibirya'ya göndeririz şeklinde idi ama böyle olmadı. İki hafta değil, iki yıl sürdü." diye konuştu.

Rusya için kaybetmemenin yeterli olduğunu, Ukrayna'nın ise kazanmaya ihtiyacı bulunduğunu belirten Borrell, "Onun için sadece kaybetmemek yeterli değil, kazanması gerekiyor. Bunun anlamı direnmektir ve şimdiye kadar bunu yaptılar. Hem de hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, kimsenin. Elbette ben de beklemiyordum. Ukraynalılar ne için savaştıklarını biliyorlar ama Rus askerleri o kadar da değil." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından iki hafta önce Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü hatırlatarak, aralarında geçen diyaloğu şu şekilde anlattı:

"Bana, 'Rusya bizi işgal edecek. Bunu yaptıklarında, ben biliyorum ki İspanyol gençler Kiev için ölmeye gelmeyecekler ama bana söyleyin, bizim için gerekli olan, kendimizi savunabileceğimiz silahları bize verecek misiniz?' diye sordu. Cevap evet oldu ve evet olmaya da devam etmelidir."