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23 Ocak 2021 Cumartesi 22:54:00 - Güncelleme:24 Ocak 2021 Pazar 16:43:00

Yılkı atlarını 10 yıldır elleriyle besliyor

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Manisa'da yaşayan restoran işletmecisi Ahmet Çiftçi (60), 10 yıldır her gün, 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı'na çıkıp başta yılkı atları olmak üzere yaban hayvanlarını besliyor.

Önceleri restoranındaki artan yiyecekleri götüren Çifti, pandemi nedeniyle iş yeri kapalı kalınca yaban hayvanlarına yiyecek bulabilmek için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Şehzadeler ilçesinde yaşamını sürdüren hayvansever Ahmet Çiftçi, işletmeciliğini yaptığı restoranındaki artan yiyecekler ile 10 yıldır Spil Dağı Milli Parkı'nın simgesi olan yılkı atlarını besliyor. Koronavirüs nedeniyle restoranı kapalı olan Çiftçi, Spil'de özellikle soğuk kış aylarında zor günler geçiren yaban hayvanları için sosyal medya hesabı üzerinden kampanya başlattı. Vatandaşların da katkısıyla topladığı yiyecekleri her gün 1517 metre yükseklikteki Spil Dağı Milli Parkı'na götüren Çiftçi, dört gözle yolunu bekleyen yılkı atlarını besliyor. Çiftçi, gönül bağı kurduğu yılkı atlarının yanı sıra buradaki kedi ve köpekleri de besliyor. Normalde ürkek olan en ufak bir seste bile kaçarak uzaklaşan yılkı atlarının, Çiftçi'nin elinden yediği yiyeceklerle karınlarını doyurması güzel görüntüler oluşturuyor.

‘DOĞA BİZE DEĞİL, BİZ DOĞAYA AİTİZ’

Yılkı atlarının beslenmesi konusunda yetkililerden yardım isteyen Ahmet Çiftçi, “10 yıldır yılkı atlarını beslemek için Spil'e çıkarım. Özellikle pandemide bu kış, restoranların kapalı olması nedeniyle artık yiyecek fazla çıkmıyor. Bu nedenle bu hayvanlara yiyecek bulmakta zorlanıyorum. Soğuk kış şartlarında beslenme güçlüğü yaşayan bu yaban hayvanları için yetkililerden yardım istiyorum. Bu hayvanların aç kalması doğamıza zarar veriyor. Sadece atları değil, elimden geldiğince dağdaki köpekleri de besliyorum. Bunlar da doğanın bir parçası ve birlikte yaşamak zorundayız. Benzetme olacak ama yılkı atları ile ilişkim bir çocuğun, akşam babasının eve ekmek getirmesini beklediği gibi bir hal aldı. Onların ailesinden biri gibi olmaya başladım. Bunlar benim çocuklarımdan bazıları, köpekler de öyle. Yaz aylarında burada yiyecek bulabiliyorlar ama özellikle kışın şehir merkezine kadar iniyorlar. Bu hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Sadece Spil'deki değil, doğadaki tüm hayvanlara ve doğamıza sahip çıkmamız gerekiyor. Doğa bize değil biz doğaya aitiz" diye konuştu.

Öte yandan Manisalı vatandaşlar da yılkı atları için seferber oldu. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri ekmeklerle yılkı atlarına besledi.

Etiketler : hayvansever Ahmet Çiftçi Spil Dağı Milli Parkı yılkı atları
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