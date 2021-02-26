Tarım işçilerinin taşındığı minibüs yan yattı: 12 yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Hilvan'dan Şanlıurfa'ya gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Halil Keskinbıçak yönetimindeki 72 AT 788 plakalı minibüsün, yolda sağ ön lastiği patladı.

Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan 12 yaralı, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.