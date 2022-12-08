Stresli papağanı kendine yoldaş edindi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde evde yalnız kalınca strese giren papağanın halinden anlamaya çalışan sahibi Hüseyin Alkaya (63), papağanı omzuna alıp dışarıda yanında gezdirmeye başladı. Bu durumun birkaç kere tekrarlanması sonucu sahibinin omzunda, kafesin dışındaki hayata alışan ve 'Lara' ismi verilen papağan, her yere sahibiyle gidiyor.



Zaman zaman sahibinin omzunda sahile inen papağan, vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Papağanını kendine yol arkadaşı gibi gördüğünü dile getiren Alkaya, onun artık kendine bir yol arkadaşı olduğunu ifade etti.

Papağanına gözü gibi bakan Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2017'den bu yana beraber dostluğumuz devamlı işte, dolaşıyor, hiç kaçmaz. Kafeste bakıyorum, kafese girmese de açık bırakıyoruz giriyor kendiliğinden. Ben elimle beslemiyorum ama yemi var, yemini koyuyoruz, suyunu koyuyoruz kendisi yiyor. Ondan sonra doydu mu, canı sıkıldı mı 'dışarı alın beni dışarı çıkartın' diye davranıyor. Her vakit çıkıyoruz, duruyor böyle belli bir zaman. Canı sıkıldı mı kafesin kapağını açıyoruz, ondan sonra kendisi uçuyor evin içinde. Omzumda böyle pazara, markete gidiyorum, şehir merkezine gidiyorum. Hiç gitmez, omzumdan kaçmaz. İnsanlar şaşırıyorlar, 'Ne biçim kuş' diyorlar. Resmini bile çekiyorlar özellikle, Instagram'a bile koydular, internete bile koydular resmini" dedi.



Kafesi yiyip sahibini arıyor

Bazen papağana alıcıların çıktığını da söyleyen Alkaya, "10 bin lira veren oldu, dedim 'Milyarları versen ben de bunu vermem, benim hayatım bu, benim canım' dedim. Sabah akşam çıkartıyorum böyle canı sıkılmasın, stres yapmasın diye. Hayat arkadaşım ya benim, ben mesela adaya gidiyorum, adadan 4-5 gün gelmiyorum 5 gün bekliyor; 5. Gün kafesi yiyor, beni arıyor" diye konuştu.