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10 Kasım 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 18:00:00

Servise kadın eli değdi

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Ordu'da okul servis şoförü olarak görev yapan Hale Eyigün, anne şefkati ile yaklaştığı öğrencilerini okullarına yetiştirmek için çabalıyor. Sabahın erken saatlerinde servisin direksiyonuna geçen Eyigün, erkek meslektaşlarının ve velilerinin de takdirini topluyor.

Ordu'da okul servis şoförü olarak görev yapan Hale Eyigün, anne şefkati ile yaklaştığı öğrencilerini okullarına yetiştirmek için çabalıyor. Sabahın erken saatlerinde servisin direksiyonuna geçen Eyigün, erkek meslektaşlarının ve velilerinin de takdirini topluyor.

Altınordu ilçesinde 16 yıldır kadın okul servis şoförü olarak görev yapan 42 yaşındaki Hale Eyigün, sabahın ilk saatlerinde lise, ortaöğretim ve ilköğretim öğrencilerinin okul servis şoförlüğünü yapıyor. Kendisi de 2 çocuk annesi olduğu için çocuklara bu şekilde yaklaşım gösteren ve empati kurarak mesleğini yapan Eyigün, yine kendi gibi kadın hostesi ile birlikte ailelerin en kıymetlisi olan çocuklarını güvenli bir şekilde okullarına yetiştirmek adına çaba sarf ettiklerini belirtiyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Kendisinin mesleğe başlamasından yine bir kadın servis şoförünün öncülük ettiğini söyleyen Eyigün, "Sektöre ilk olarak arka tarafta hostes olarak başladım. Sonrasında direksiyon hocası bir ablamız ve Ordu'nun ilk kadın servis şoförünün destekleri ile bu işe başladım. Bana araç kullanıyorsam minibüs kullanabileceğimi de söyledi. İyi ki de başlamışım çok güzel, çocuklarla zaten çok güzel anlaşıyorum ve onları çok seviyorum, onlar çok masumlar. Bizim büyük bir sorumluluğumuz var, araçlarımızda insanların en kıymetli varlıklarını taşıyoruz. Aslında bizler Türkiye'nin geleceğini taşıyoruz, bu sorumluluğun da farkındayız" dedi.

"ANNE OLDUĞUM İÇİN ÇOCUKLARLA EMPATİ KURUYORUM"

Veliler ve diğer servis şoförlerinden olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Eyigün, "İnsanlar gurur duyduklarını belirtiyor. Ben de anne olduğum için empati kuruyorum, çocuklara nasıl davranacağım konusunda ve isteklerini anlayabiliyorum. Hasta olduklarında anne gibi anlayabiliyorum ve dertlerini bana anlatabiliyorlar. Ben onlarla mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

Sürücülerin kimi zaman servis şoförlerini trafikte rahatsız ettiğini kaydeden ve uyarılarda bulunan Eyigün, "Aracın arka tarafından dur levhası oluyor ve dörtlü ikaz lambalarımız yanıyor. Rehber personelimiz öğrencileri almak durumunda ve bu esnada insanlar saygısızca davranabiliyorlar. Buna biraz daha anlayış ve saygı istiyoruz. Öğrencilerimizi okullarına teslim etmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Handan Bozkurt isimli öğrenci velisi kadın servis şoförünü gördüklerinde kızlarını hiç düşünmeden teslim ettiklerini belirterek, şoförün kadın olmasının kendilerine ayrıca güven sağladıklarını aktardı.

"Servis şoförümüzün kadın olması bize ayrı bir güven verdi"

Semriye Keskin isimli ikiz kız çocuğu velisi de ilk kadın servis şoföründen çok memnun olduklarını ifade ederek, "Güven duydum, kadınların bu sektörde olması bana ayrıca bir güven sağladı. Kendisini çok seviyoruz ve inşallah uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Servise kadın eli değdi Hale Eyigün Ordu
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