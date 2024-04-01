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Oy kullanmak için geldi
01 Nisan 2024 Pazartesi 07:09:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 07:09:00

Renkli seçim

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Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Kostümleri, yöresel kıyafetleri ve sevimli dostlarıyla oy kullanmaya gelenler renkli görüntüler oluşturdu.

ADANA'DA SIRADAN BİR MANZARA

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti. Kral kıyafeti giymesi ve taç takarak kentte dolaşması sebebiyle "Adana Kralı" olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki Bilge Kağan Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

SPORCU ASTRONOT

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle gitti. 34 yaşındaki Bişgin, "Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım" diye konuştu

PAÇALI GEZGİN OLMADAN ASLA

İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki Çetin Erdoğan, Üsküdar Acıbadem Mahallesi'ndeki Mihriban Suat Bedük İlkokulu'na oy vermek için omzunda süs tavuğu ile gitti. Erdoğan, tavuğu ile sabah evden çıkıp okulun yolunu tuttuğunu ve normal zamanlarda da "Paçalı Gezgin"i yanından ayırmadığını söyledi.

BORNOVA'YI KOVBOYLAR BASTI

İzmir'in Bornova ilçesinde binicilik antrenörlüğü yapan Faruk Ceren, atına binerek oy kullanmaya gitti. Faruk Ceren (48), oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde giderken, 12 yaşındaki öğrencisi Karya Kulapa da ona atla birlikte eşlik etti. 'Karamel' ve 'Kara İnci' adlı atlarıyla okula giden Ceren, sandığa gidip oyunu da kullandı.

Emek Mahallesi'ndeki evine seyyar sandık götürdü.

CÜNEYT ARKIN'I ANISINA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vinç operatörlüğü yapan Abdullah Cıla (39), "Yörük Kızı" adlı atının üzerinde gittiği Denizciler Gübretaş Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Cıla, "Cüneyt Arkın gibi atları çok seviyorum. Bugün de onun gibi giyindim. Oy kullanmaya geldim" dedi.

SAF VE AKILLI KARAGÖZ

Kılıktan kılığa giren, yaptığı canlandırmalarla insanların dikkatini çekmeyi başaran Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, bu seçim ise 'Karagöz' kostümüyle saf ve akıllı olmanın önemine dikkat çekmeye çalıştığını söyledi.

YÖRESEL MANZARA

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, sandık başına yöresel kıyafetlerle gitti.

TÜRKİYE'NİN EN YAŞLI SEÇMENİ

117 yaşındaki Arzu Nine 'maşallah' dedirtti

Türkiye'nin en yaşlı seçmeni 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Kırıkkale'deki doğup büyüdüğü köyünde oyunu kullandı. Elmalı köyünde yaşayan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte muhtarlık binasına gitti.

Etiketler : türkiye seçim kostüm yöresel kıyafet oy kullanma
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