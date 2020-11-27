  • BIST
    1328.73
  • Dolar
    7,8187
  • Euro
    9,3602
  • Altın
    449,5470
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
PKK'dan Ermenistan itirafı: Birlikte savaştık
Başkan Erdoğan koronadan daha hızlı yayılan virüse dikkat çekti
PKK da kaynakları da tükeniyor!
En fazla siber saldırı 6 ülkeden
'Irkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
'Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım'
'2021 yılı reform ve değişim politikalarımızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olacaktır'
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Varlık Fonu toplandı
Kahraman Deniz'den yeni albüm
Oktay Kaynarca: Her gün test halindeyiz
Ceylan Ertem konuştu: Sağlıkçılarımız kanatsız melek
Ivana Sert ve Sezer Dermenc evleniyor! 'Yaza sürpriz olabilir'
Arzum Onan'ın modayla arası yok
Hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi
Annesi vasiyet etmişti! Ev ve dükkanını bağışladı
Renkli Rüyalar okul yeniliyor
Oğlu için futbol kulübü kurdu
Papazı olmayan kilisenin 40 yıldır bekçisi
Instagram hesaplarını kapattıran fotoğraf
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yay sürprizlere, Kova engellere hazırlı...
Kanser hastalarına önemli uyarı Zatürre ve grip aşısı yaptırın
27 Kasım 2020 Cuma 14:02:00 - Güncelleme:28 Kasım 2020 Cumartesi 15:58:00

Renkli Rüyalar okul yeniliyor

ABONE OL

Bitlis'te sosyal medyada tanışarak ‘Renkli Rüyalar Grubu'nu oluşturan gönüllü öğretmenler, kendi imkanları ile temin ettikleri malzemelerle ihtiyaç duyulan okullarda onarım yaparak zeka atölyeleri kurmaya başladı.

Öğretmenler son olarak Ahlat İlçesi’ne bağlı Taşharman Köyü’nde atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını yenileyip gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirdi. 

Tatvan'daki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Sertel, gönüllü meslektaşlarının katılımıyla oluşturdukları Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarının il merkezi sınırlarını aşarak köylere kadar uzandığını söyledi. Hafta sonu tatillerinde, boş zamanlarında okulları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Sertel, şöyle konuştu: “Bu grubun amacı çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak. Yaptığımız çalışma ve çizimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya bir zaman ayırma yöntemini doğru bulmuyoruz. Zaman yaratma kavramı üzerine hemfikiriz. Gittiğimiz okullarda paydaşlarımızla çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının da özellikle son yıllarda üzerinde durduğu köy okulları projesini grup olarak destekliyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza 'Burası bizde' demek istiyoruz. Renkli Rüyalar olarak öğreten arkadaşlarla bütün renkleri bir arada bulundurmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz." Taşharman köyünde kullanılmayan binayı yenilediklerini anlatan Sertel, dış çevre düzenlemesi, okul içi ve okul dışı uygulamalarıyla öğrencilere daha güzel ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Etiketler : Taşharman Köyü Süleyman Sertel Renkli Rüyalar Grubu
Ünlü şarkıcı Hadise 1 milyon TL'ye güzelleştirecek

Ünlü şarkıcı Hadise 1 milyon TL'ye güzelleştirecek
Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!

Yağmur Tanrısevsin'in içindeki çocuk Kapadokya'da ortaya çıktı!
Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik

Oyuncu çift Timur Acar ile Eda Özerkan'dan pandemide yenilik
Tuba Ünsal'ın eşyaları SMA'lı minikler için satışta

Tuba Ünsal'ın eşyaları SMA'lı minikler için satışta
İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı
Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!

Hande Soral ve eşi İsmail Demirci mesafeleri aşamadı!
Farah Zeynep Abdullah: Dizi öncesi de saçlarım maviydi

Farah Zeynep Abdullah: Dizi öncesi de saçlarım maviydi
Açelya Samyeli Danoğlu'nun oğluyla dadısız eğlencesi

Açelya Samyeli Danoğlu'nun oğluyla dadısız eğlencesi
Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER