Renkli Rüyalar okul yeniliyor

Öğretmenler son olarak Ahlat İlçesi’ne bağlı Taşharman Köyü’nde atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını yenileyip gökkuşağı gibi renklendirerek kullanıma hazır hale getirdi.



Tatvan'daki Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Süleyman Sertel, gönüllü meslektaşlarının katılımıyla oluşturdukları Renkli Rüyalar Grubu'nun çalışmalarının il merkezi sınırlarını aşarak köylere kadar uzandığını söyledi. Hafta sonu tatillerinde, boş zamanlarında okulları güzelleştirmeye çalıştıklarını belirten Sertel, şöyle konuştu: “Bu grubun amacı çocukların renkli hayaller kurmasını sağlamak. Yaptığımız çalışma ve çizimlerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaya bir zaman ayırma yöntemini doğru bulmuyoruz. Zaman yaratma kavramı üzerine hemfikiriz. Gittiğimiz okullarda paydaşlarımızla çalışmaları gönüllülük esasına bağlı olarak yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının da özellikle son yıllarda üzerinde durduğu köy okulları projesini grup olarak destekliyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza 'Burası bizde' demek istiyoruz. Renkli Rüyalar olarak öğreten arkadaşlarla bütün renkleri bir arada bulundurmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz." Taşharman köyünde kullanılmayan binayı yenilediklerini anlatan Sertel, dış çevre düzenlemesi, okul içi ve okul dışı uygulamalarıyla öğrencilere daha güzel ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.