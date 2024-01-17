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17 Ocak 2024 Çarşamba 08:15:00 - Güncelleme:17 Ocak 2024 Çarşamba 08:15:00

Pistte ilklerin ismi Ayşe

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Pandemi döneminde hobi olarak go-kart'a başlayan 15 yaşındaki Ayşe Çebi, Türkiye'nin ilk milli kadın karting pilotu unvanını aldı. Bu yıl 4 yurtiçi ve 16 yurtdışı yarışa katılan Ayşe, Abu Dabi'de yapılan yarışta Senior Kategorisi'nin genel klasmanında 5'inci, kadınlar klasmanında ise 1'inci oldu.

ŞİMDİYE KADAR 20 YARIŞA KATILDI

İstanbul'da yaşayan 15 yaşındaki Ayşe Çebi pandemi döneminde okulların uzaktan eğitime geçmesini fırsat bilerek go-kart'a başladı. Ailesi başlangıçta hobi olarak yapmasına izin verdi ama Ayşe çok çalışarak kendi yaş grubunda kadınlarda şampiyon oldu. Türkiye'nin ilk milli karting pilotu unvanını alan Ayşe pistlerdeki galibiyetlerini ve serüvenini ilk defa Kanal 24'ten İremnaz Aksoy ve Dursun Şahin'e anlattı. Ayşe, bu yıl yurtiçi ve yurtdışı 20 yarışa katıldı.

DİREKSİYONA OTURDUĞUNDA ANLADI

En son Abu Dabi'deki yarışta genel klasmanında 5'inci, kadınlar klasmanında ise 1'inci olarak göğsümüzü kabarttı. Ayşe Çebi "Okuldan uzak kaldığım pandemi döneminde hobi olarak karting yapmaya başladım. Küçük yarış arabasının direksiyonuna oturup piste ilk çıktığımda kendimdeki potansiyeli keşfettim. Yarışlara ilk kez katıldığım 2021 yılında, Türkiye Karting Şampiyonası Junior Kategori genel klasmanda Türkiye üçüncüsü, kadınlar klasmanında ise şampiyon oldum" dedi.

Etiketler : ayşe çebi karting pilotu kadın
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