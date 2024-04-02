Para kazandıran kadın dayanışması

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi 62 yaşındaki Nermin Ürgen, bir apartmanın zemin katını kiralayarak el işi örgüler yapmaya başladı. Yakını ve mahalledeki kadınları zamanla yanına almaya başladı.



Girişimci Ürgen, yaklaşık 80 kadının dükkanda ve evlerinde el emeğiyle ürettiği seccade, tespih, tülbent ve oyaları İstanbul'daki toptancılara satıp ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamasına yardımcı oluyor.