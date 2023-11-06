Okuma sevdası sahaf yaptı
Zonguldak'ta küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan İbrahim Akyürek, sahaf kültürünü yaşatıyor.
Zonguldak'ta küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan 73 yaşındaki İbrahim Akyürek, 4 bin kitabın yer aldığı dükkanında sahaf kültürünü yaşatıyor. İbrahim Akyürek, "Küçük kitapçıların zamanla yok olduğu görüyoruz, aynı gerçek sahaflarda da var. Eskiye yönelik merakım devam ettikçe benim bu çabam sürecek" dedi.
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