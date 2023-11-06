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06 Kasım 2023 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 07:42:00

Okuma sevdası sahaf yaptı

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Zonguldak'ta küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan İbrahim Akyürek, sahaf kültürünü yaşatıyor.

Zonguldak'ta küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan 73 yaşındaki İbrahim Akyürek, 4 bin kitabın yer aldığı dükkanında sahaf kültürünü yaşatıyor. İbrahim Akyürek, "Küçük kitapçıların zamanla yok olduğu görüyoruz, aynı gerçek sahaflarda da var. Eskiye yönelik merakım devam ettikçe benim bu çabam sürecek" dedi.

Etiketler : zonguldak okuma sahaf
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