Okuma sevdası sahaf yaptı

Zonguldak'ta küçük yaşta okuma alışkanlığı kazanan 73 yaşındaki İbrahim Akyürek, 4 bin kitabın yer aldığı dükkanında sahaf kültürünü yaşatıyor. İbrahim Akyürek, "Küçük kitapçıların zamanla yok olduğu görüyoruz, aynı gerçek sahaflarda da var. Eskiye yönelik merakım devam ettikçe benim bu çabam sürecek" dedi.

