VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
QUA Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
BM'den Paskalya Bayramı'nda Ukrayna'da 4 günlük insani ateşkes çağrısı
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
Blinken, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile Kudüs'teki olayları görüştü
BAE, İsveç'in Abu Dabi Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Çöl tozu hava kalitesini bozdu
Rusya'dan Ukrayna'ya Mariupol ültimatomu
Optik Ve Lazer Ürün Testleri Gelişmiş Eurolab Laboratuvarından Onay Alıyor!
Doç. Dr. Küçükyılmaz: Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında, dünyada barış masası kurabilecek bir a...
Rusya safında savaşmak için başvuru yaptılar
Dikkat çeken Türkiye açıklaması
Bodrum'da ralli heyecanı
2 yıl hapsi istendi
Kendi kanalını açtı
Şarkılar annesine
Gelin görümce kutlaması
Survivor'da şiddet iddiası
Can'dan plaka
Kitap alışverişi
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt: “Türkiye'nin Turizm Başkenti Mersin Olmalı”
Bakan Çavuşoğlu: Saldırı tesadüf değil
19 Nisan 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 18:00:00

Minik kalplere dokunuyorlar! Çocukların renkli kahramanları

ABONE OL

Muş'ta "iyilik elçileri" köy köy gezerek çocukları eğlendiriyor. Üç yılda 50 köy okuluna giden gönüllüler, palyaço kıyafetleri giyip, öğrencilere kırtasiyesi malzemesi ve oyuncak hediye edip, zeka oyunları öğretiyor.

ON KİŞİLİK BİR EKİP GİDİYOR

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Varto İyilik Topluluğu gönüllüleri, köy okullarını ziyaret ederek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Belirledikleri zamanlarda uygun olan ortalama 10 öğrencinin katılımıyla en ücra köylere giderek okullarda öğrencilere kırtasiyesi malzemesi ve oyuncak hediye eden gönüllüler, zeka oyunları da öğretiyor.

Palyaço kostümüyle etkinliğe katılan Beritan Kutlu "İlk defa palyaço gördüler. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüm ve hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

ŞARKILI TÜRKÜLÜ EĞLENCE

Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca sınıfta ve okul bahçesinde şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynuyor. Üç yılda 50 köy okuluna giden gönüllüler, son olarak Esenler köyünde yüzlerini boyadıkları köy çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Gönüllüler "Çocukların kalplerine dokunarak, unutamayacakları anılar yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diyor.

Etiketler : palyaço gönüllü çocuk
Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!

Kibariye'nin kızına da aynı suçlama!
Bebek göründü

Bebek göründü
Kızının borcunu ödedi

Kızının borcunu ödedi
Londra kaçamağı

Londra kaçamağı
Hande sessizliği

Hande sessizliği
Ringe çıktı

Ringe çıktı
Eşimle en iyi arkadaşız

Eşimle en iyi arkadaşız
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Alışveriş keyfi

Alışveriş keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER