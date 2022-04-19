ON KİŞİLİK BİR EKİP GİDİYOR

Muş Alparslan Üniversitesi Varto Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan Varto İyilik Topluluğu gönüllüleri, köy okullarını ziyaret ederek çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor. Belirledikleri zamanlarda uygun olan ortalama 10 öğrencinin katılımıyla en ücra köylere giderek okullarda öğrencilere kırtasiyesi malzemesi ve oyuncak hediye eden gönüllüler, zeka oyunları da öğretiyor.

Palyaço kostümüyle etkinliğe katılan Beritan Kutlu "İlk defa palyaço gördüler. Çocukların gözlerindeki mutluluğu gördüm ve hepimiz çok mutlu olduk." dedi.

ŞARKILI TÜRKÜLÜ EĞLENCE

Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca sınıfta ve okul bahçesinde şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynuyor. Üç yılda 50 köy okuluna giden gönüllüler, son olarak Esenler köyünde yüzlerini boyadıkları köy çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Gönüllüler "Çocukların kalplerine dokunarak, unutamayacakları anılar yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diyor.