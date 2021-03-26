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26 Mart 2021 Cuma 08:20:00 - Güncelleme:26 Mart 2021 Cuma 08:20:00

Meteoroloji'den 2 bölgeye uyarı... Kar yağışı geliyor

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu'nun bazı kesimlerinde bugün kuvvetli kar yağışının beklendiği bildirildi. Öte yandan Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Doğu'da bazı kesimlerde yarın kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Bugün doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak'ın doğusu, Van'ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN UYARI

Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta bugün kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

4 BÖLGE İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için pazartesiye kadar zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin başladığı ya da devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Etiketler : KAR İSTANBUL ANKARA SAĞANAK
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