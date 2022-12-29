Hazal Nine 110 yıllık ömründe hastaneye bir kez gitti, arabaya hiç binmedi
Van'ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti.
Van'ın Bahçesaray ilçesi doğumlu, 6 çocuk ve 80 torun sahibi 110 yaşındaki Hazal Nine, ömrü boyunca bir kez hastaneye gitti. Kimsenin yardımı olmadan ihtiyaçlarını karşılayan Hazan Nine, şu ana kadar sadece bir kez göz ameliyatı için hastaneye gitti.
Bunun için de üç tekerlekli bisikletle hastaneye gitmeyi kabul eden Hazal Nine, ömrünün geri kalanında ise arabaya binmeyeceğini söylüyor. 2 yıl önce korona virüse yakalanan Hazal Nine, hastaneye gitmeme inadını sürdürerek hastalığı evinde atlattı.
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