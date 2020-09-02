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02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 09:57:00

Hava sıcaklıklarının artacağını kaydeden meteoroloji sıcak çarpmasına karşı da uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerinde sağanak yağış, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece arasında artması bekleniyor.

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor. Meteoroloji güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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