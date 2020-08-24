Gölcük'te korkutan orman yangını
Kaynak: DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Gölcük'ün Halıdere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi. Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
- Gölcük'te korkutan orman yangını
- Çakarlı saldırgan tutuklama istemiyle mahkeme sevk edildi
- Resmi kurumlarla başı dertte... İki nüfus kaydı var, birinde ölü diğerinde diri
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 218 kilogram ele geçirildi
- Rize'ye Ağustos ayında kar yağdı
- Adana Valisi Elban'dan yangın açıklaması: Kundaklama olduğunu tahmin ediyoruz