Gölcük'te korkutan orman yangını

Gölcük'ün Halıdere mevkisindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ormandan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Tankerler de su takviyesi için bölgeye getirildi. Yangına havadan da müdahale edilmesi için helikopter desteği talep edildi. Alevlerin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.